Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Вести.Ru25 июня в 10:47

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru25 июня в 04:29

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

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Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
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Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
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Футбол

Новиков рассказал о состоянии больных коронавирусом игроков «Динамо»

Спорт-Экспресс 14:33
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела загорелись два жилых дома.
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Футбол

РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»

Оперативный штаб российской Премьер-лиги объяснил, почему «Ростов» смог заявить полузащитника Хорена Байрамяна на матч двадцать четвёртого тура чемпионата против тульского «Арсенала».
Евро-футбол.ру 14:27
Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
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Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
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Происшествия

Ураганный ветер повалил два строительных крана в Татарстане

В Набережных Челнах из-за сильного ветра рухнули два строительных башенных крана, ураган на время оставил без электричества 40 населенных пунктов с населением более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.
Интерфакс 14:36
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru вчера в 08:29
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Футбол

Судьи спасли победу «Зенита». Разбираем решения арбитров

Спорт день за днем 01:23
Политика

США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости 13:37
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
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Происшествия

В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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Футбол

«Динамо» и ЦСКА скатали ничью, армейцами руководил Сергей Овчинников

Ганчаренко поехал развеяться в родную Беларусь и успел вернуться назад, а ЦСКА к отчётному матчу готовил «Босс» Сергей Овчинников.
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Футбол

Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR

Встреча, прошедшая на «Открытие Арена» в рамках 24-го тура чемпионата России, завершилась вничью — 0:0. На последних минутах главный судья дважды пользовался системой видеоповторов (VAR).
РБК 14:44
Армия и оружие

Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году

Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM вчера в 04:52
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
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