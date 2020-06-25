Экономика
Актуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%
Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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Экономика
Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию
Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru вчера в 07:40
Политика
Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию.
ТАСС 07:09
Здоровье
Для отдыха в санатории анализ на коронавирус не потребуется
Об отдыхе в санаториях в условиях эпидемии рассказал главный специалист минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин.
МордовМедиа 06:27
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда она собирала материал для расследования о схиигумене Сергии и об избиении в монастыре детей.
РИА Новости 08:36
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
В США зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Власти Техаса на фоне роста заболеваемости планируют вновь вводить ослабленные ранее ограничения.
BFM.ru 08:22
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах
Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Политика
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны
Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
Происшествия
Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе
Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС 08:33
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Наука
Японские врачи могут прогнозировать болезни человека на три года
Evo-rus.com 08:34
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Политика
Министр обороны Сербии Вулин заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александар Вулин заразился коронавирусом. Об этом сообщило в субботу военное ведомство страны.
ТАСС 07:44
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Общество
Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте.
BFM.ru 05:38
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей
Piter.tv вчера в 13:19
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
ODDS.ru вчера в 09:46
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09
Общество
Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
РИА Новости 07:56
Путешествия
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41