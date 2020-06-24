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Газета.RuМВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год, передает РИА "Новости". Так, мировой ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,9%, а не на 3%, как предсказывалось раньше. По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%.
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Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
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В семье певицы Натали произошла трагедия
В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
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За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
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В Индийском океане зарождается новый континент
Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент.
Evo-rus.com 03:16
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В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
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На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
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Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
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В трех штатах США отмечен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В трех штатах США — Аризоне, Техасе и Калифорнии зарегистрировано рекордное суточное число инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 05:10
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Развода не будет: Асмус и Харламов всех обманули
Ведущий Comment Out полагает, что Харламов и Асмус еще какое-то время будут морочить людям голову и отнекиваться, а сознаются в шутке лишь в июле, когда выпустят шоу с их участием, передает сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета 09:17
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Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба
Vevby.ru вчера в 13:49
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
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Налог на самозанятых распространят на всю Россию
Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
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В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
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Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки
Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
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В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19
Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
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Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
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Сериал «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» продлили на второй сезон
Сериал «Банды Лондона», автором которого выступил постановщик двух частей «Рейда» Гарет Эванс, продлили на второй сезон.
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В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
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