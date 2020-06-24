Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год, передает РИА "Новости". Так, мировой ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,9%, а не на 3%, как предсказывалось раньше. По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%.

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

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