Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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МВФ усугубил оценки падения и сроков восстановления мировой экономики

Коммерсантъ18:14

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК10:00

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс09:06

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Газета.Ru09:24

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

RT на русском09:11

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО

Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
293
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства

Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM вчера в 17:08
314
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
285
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Здоровье

В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40

На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
Primpress.ru 21:10
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
9
Армия и оружие

Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
РЕН ТВ 07:14
3
Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
2
Авто

В интернете показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
23
Экономика

А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится

История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
Известия 17:01
Космос

Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами НАСА в августе

Аргументы и Факты 16:48
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,3K
Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
6
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,8K
Футбол

Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны», лишился работы, сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 13:41
Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Хоккей

«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше

Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество

Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США

Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
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Политика

Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге

Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUM 15:14
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Авто

Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок

Автоновости дня 06:09
121
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
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Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

RT на русском 19:32
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23
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