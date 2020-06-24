Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Власти Японии отказались размещать на территории страны американские системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore.
Российская газета 21:29
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM вчера в 17:08
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Здоровье
В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40
На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
Primpress.ru 21:10
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду вошел в Средиземное море.
РЕН ТВ 07:14
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Экономика
А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится
История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
Известия 17:01
Космос
Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами НАСА в августе
Аргументы и Факты 16:48
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Футбол
Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, взявший на себя ответственность за баннер «Жизни белых важны», лишился работы, сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 13:41
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США
Немецкая автомобильная компания Audi разрывает контракт с телеведущей Ксенией Собчак, которая была ее амбассадором в России, из-за слов о протестах в США, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя производителя Вернера Нойхольда.
Газета.Ru 15:45
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Политика
Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге
Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUM 15:14
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков
RT на русском 19:32
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском 14:23