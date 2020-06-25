Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

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РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Индия срочно закупит российские истребители

Индия закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в срочном порядке из-за обострения отношений с Китаем и Пакистаном.
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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
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Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Общество

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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:56
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Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
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Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

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Общество

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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

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РИА Новости 05:56
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Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
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Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
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