Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова сообщила о состоянии отца
БИЗНЕС Online 11:26
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
РБК 11:30
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр рассказал об ожидаемых температурных аномалиях в отдельных регионах страны, сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 09:29
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично как и предыдущие подобные ноты, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Общество
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa вчера в 03:51
Футбол
Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»
Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ 08:51
Общество
В Рязанской области в День молодёжи запретят продажу алкоголя
В ведомстве уточнили, что ограничения ввели в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
АиФ Рязань 09:35
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анлрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Футбол
«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе
Шесть игроков и два сотрудника футбольного "Оренбурга" заболели коронавирусом.
Российская газета 08:24
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Серега выпустил обновленную версию хита «Черный бумер»
Сергей Пархоменко, больше известный под псевдонимом Серега, выпустил обновленный хит 2004-го года «Черный бумер».
CT news вчера в 07:05
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.
ПРАЙМ 02:16
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
Здоровье
Врач показал легкие переболевших коронавирусом людей
Сычугов показал снимки пораженных органов и рассказал о произошедших в них изменениях.
Evo-rus.com 05:45
Общество
Александр Лукашенко приехал на парад с 15-летним сыном Колей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто берет с собой на мероприятия своего младшего сына Колю, парад в честь 75-летия Победы в Москве не стал исключением.
Super.ru 07:24
Политика
Песков заявил, что Лукашенко побывал в Кремле после парада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после парада Победы в Москве.
Невские Новости вчера в 12:05
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06