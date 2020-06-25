Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 69,66 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 1,16%, до отметки в 69,6625 рубля, курс евро - на 0,57%, до 78,29 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:04
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова сообщила о состоянии отца

БИЗНЕС Online 11:26
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
РБК 11:30
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр рассказал об ожидаемых температурных аномалиях в отдельных регионах страны, сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru 09:29
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Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Авто

Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок

Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
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Общество

Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение

Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично как и предыдущие подобные ноты, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
2,1K
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa вчера в 03:51
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Футбол

Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»

Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ 08:51
Кино

Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

CT news 05:09
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru 09:55
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Общество

В Рязанской области в День молодёжи запретят продажу алкоголя

В ведомстве уточнили, что ограничения ввели в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
АиФ Рязань 09:35
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Футбол

В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анлрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Футбол

«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе

Шесть игроков и два сотрудника футбольного "Оренбурга" заболели коронавирусом.
Российская газета 08:24
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Музыка

Серега выпустил обновленную версию хита «Черный бумер»

Сергей Пархоменко, больше известный под псевдонимом Серега, выпустил обновленный хит 2004-го года «Черный бумер».
CT news вчера в 07:05
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В даркнете на одном из форумов была опубликована база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Павла Дурова Telegram.
ПРАЙМ 02:16
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
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Здоровье

Врач показал легкие переболевших коронавирусом людей

Сычугов показал снимки пораженных органов и рассказал о произошедших в них изменениях.
Evo-rus.com 05:45
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Общество

Александр Лукашенко приехал на парад с 15-летним сыном Колей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко часто берет с собой на мероприятия своего младшего сына Колю, парад в честь 75-летия Победы в Москве не стал исключением.
Super.ru 07:24
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Песков заявил, что Лукашенко побывал в Кремле после парада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после парада Победы в Москве.
Невские Новости вчера в 12:05
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
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