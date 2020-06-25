Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
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АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada

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Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня

Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
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Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
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Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26
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Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
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Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Общество

ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
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Собчак сломала нос и получила сотрясение

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
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Интернет

Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

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Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv вчера в 14:49
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Главой Россотрудничества назначили Евгения Примакова

«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в четверг в Россотрудничестве.
Известия 07:08
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 23 июня в 14:49
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
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Tele2 запустила тариф для геймеров

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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
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Общество

На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки

С 27 июня в Краснодарском крае возобновится транспортное сообщение между муниципалитетами.
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Политика

МИД ответил на «протест» Украины против проведения парада в Крыму

РИА Новости 11:00
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Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
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Политика

Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь

Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
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Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
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Как работают Яндекс.Новости?
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