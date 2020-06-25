Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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РБК вчера в 18:03
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

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Происшествия

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Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

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Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

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РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

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Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Общество

В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова

ТАСС вчера в 17:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького

Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК вчера в 11:42
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
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Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
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Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

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Коммерсантъ вчера в 14:12
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Общество

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Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Происшествия

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Здоровье

В Алтайском крае выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

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Происшествия

Пребывающий в СИЗО аспирант МГУ Мифтахов столкнулся с принуждением к голосованию по Конституции

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Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
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