Экономика
RT на русскомМВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%, следует из июньского доклада World Economic Outlook (WEO). По прогнозам экспертов, в 2021 году российская экономика вырастет на 4,1%.
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Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском 11:37
Политика
Москва изучает предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Москва изучает предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 09:07
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Lenta.ru вчера в 22:50
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 07:33
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны.
Lenta.ru 10:07
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
Общество
Microsoft закроет все свои розничные магазины
Microsoft сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.
Интерфакс 11:50
Единоборства
Утверждена дата боксерского боя между Поветкиным и Уайтом
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится 22 августа.
РБК 10:38
Футбол
«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»
«Ростов» сообщил Российской-премьер лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК 11:20
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в психиатрическую больницу
Продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу.
News.ru 06:25
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, обновленная «Нива» увидит свет в одно время со следующей генерацией паркетника Lada 4x4, дебютный показ которого запланирован на 2023 год.
Pnzdrive 08:30
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы.
РИА Новости вчера в 23:08
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
Деловое.ТВ 06:36
Наука
Создан датчик для определения состояния здоровья, анализирующий пот
Faktom 24 июня в 10:49
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила подписчикам на домыслы о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала в Instagram то, каким образом в Сети обсуждают причины их развода с юмористом Гариком Харламовым.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:40
Биатлон
Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Украинский мэр поздравил жителей с годовщиной присяги ОУН Гитлеру
Мэр Херсона Владимир Миколаенко поздравил жителей города с годовщиной присяги Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) фюреру Великогерманского рейха Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 05:03
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру вчера в 13:55
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент
25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов.
Metaratings 10:38
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Происшествия
31-летний мотоблогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП. 31-летний молодой человек разбился на мотоцикле на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области.
РЕН ТВ вчера в 16:54