Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%, следует из июньского доклада World Economic Outlook (WEO). По прогнозам экспертов, в 2021 году российская экономика вырастет на 4,1%.

МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6%

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