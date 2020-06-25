Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.

Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 344

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили. 255

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 348

Футбол Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Происшествия Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. 2

Политика Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. 74

Общество Песков прокомментировал дело Серебренникова Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 135

Экономика «Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания. 15

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 998

Политика Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти. 1

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,5K

Путешествия Названо условие для открытия границ ЕС для россиян Москва, 26 июня 2020, 14:52 — REGNUM Рассчитывать на быстрое открытие границ ЕС для России не стоит.

Общество Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова. 8

Киберспорт Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2 Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.

Общество Калужская область продлила режим повышенной готовности до 31 июля Власти Калужской области продлили до 31 июля режим повышенной готовности и масочный режим, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. 3