Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
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Экономика

Бизнесу продлили срок подачи заявлений на субсидии

Российское правительство решило продлить срок подачи заявлений для представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Эксперт Северо-Запад 23 июня в 07:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Piter.tv 24 июня в 03:47
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Общество

Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд

Коммерсантъ вчера в 13:20
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Общество

Мурашко сообщил о регистрации в РФ более 50 тестов на COVID-19

«В кратчайшие сроки были разработаны и налажен выпуск диагностических тест-систем для диагностики инфекционного заболевания COVID-19, что внесло существенный вклад в обеспечение контроля за распространением инфекции», — цитирует его ТАСС.
Известия 04:54
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск

Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
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Общество

Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
1
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Армия и оружие

На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники

Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
РИА Новости 05:00
Футбол

Бюджет «Урала» в следующем сезоне останется на прежнем уровне

В следующем сезоне бюджет клуба останется на прежнем уровне, что и в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс вчера в 12:40
Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
36
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая.
РБК 01:30
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
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Общество

Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Кино

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. перенесла премьеру новой картины Кристофера Нолана Довод с 17 июля на 12 августа.
NewInform 03:58
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Авто

Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили

Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Газета.Ru 04:43
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Общество

Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес

Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу

Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
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Единоборства

Хабиб: «Иногда кажется, что орел не летит, а застывает на месте»

Sport24.ru 02:32
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