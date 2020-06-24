Экономика
Газета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
ФК «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после матча
Клубы нарушили регламент возобновления тренировок и матчей. Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после матча.
Donday.ru 01:39
Политика
Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь
В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости вчера в 14:01
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная звезда".
РИА Новости 00:23
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 76 человек
В алтайском Ространснадзоре нашли коронавирус Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование При этом за минувшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
АМИТЕЛ 02:51
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
РИА Новости 03:59
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Общество
Голикова призвала медиков сделать «все возможное и невозможное»
Количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и есть надежда, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится.
Российская газета 03:58
Общество
Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обеспечить длительное диспансерное наблюдение за теми, кто переболел коронавирусной инфекцией, поскольку отдалённые последствия заболевания пока неизвестны.
RT на русском 03:38
Политика
Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о шансе вернуть Крым
Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как Москва якобы уже не может финансировать республику.
Известия 03:59
Общество
Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса
В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Общество
ВОЗ предупредила о новом всплеске коронавируса в Европе
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене обратил внимание на то, что впервые за несколько месяцев в Европе наблюдался рост количества новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
Журналистская правда 02:30
Космос
В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах
ТК Звезда 24 июня в 10:48
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29