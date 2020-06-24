Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ruвчера в 04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ruвчера в 02:33

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 10:00

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Футбол

ФК «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после матча

Клубы нарушили регламент возобновления тренировок и матчей. Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» оштрафовали после матча.
Donday.ru 01:39
Политика

Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь

В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

Коммерсантъ вчера в 17:14
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Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная звезда".
РИА Новости 00:23
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 76 человек

В алтайском Ространснадзоре нашли коронавирус Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование При этом за минувшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
АМИТЕЛ 02:51
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
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Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

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Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
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Общество

Голикова призвала медиков сделать «все возможное и невозможное»

Количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и есть надежда, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится.
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Общество

Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обеспечить длительное диспансерное наблюдение за теми, кто переболел коронавирусной инфекцией, поскольку отдалённые последствия заболевания пока неизвестны.
RT на русском 03:38
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Политика

Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о шансе вернуть Крым

Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как Москва якобы уже не может финансировать республику.
Известия 03:59
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Общество

Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК вчера в 03:30
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
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Общество

ВОЗ предупредила о новом всплеске коронавируса в Европе

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене обратил внимание на то, что впервые за несколько месяцев в Европе наблюдался рост количества новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
Журналистская правда 02:30
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Космос

В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

ТК Звезда 24 июня в 10:48
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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