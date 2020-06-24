Экономика
Газета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России
Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на платформу
Piter.tv 00:37
Политика
Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат Висконсин, намеченного на август, сообщает в четверг телеканал NBC News.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Культура
Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Вечерний курьер 04:55
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В субботу 27 июня в Волгограде запретят продавать алкоголь
Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров, ресторанов.
Волгоград Онлайн вчера в 16:47
Общество
Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ
Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport вчера в 04:34
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Общество
Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.
Lenta.ru 04:36
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 23 июня в 05:38
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс 03:08
Политика
Япония отказалась от размещения систем ПРО США
Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore.
РБК вчера в 21:10
Наука
Ожирение повышает риск развития старческого слабоумия
Gazeta.SPb 23 июня в 22:11
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Происшествия
Российский траулер сел на мель около берега Норвегии
Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
Известия 03:33
Общество
Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек
По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
Общество
На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг
Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Политика
Вячеслав Володин на новой набережной: «Валерий Радаев не признает ошибок»
Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.
Взгляд-инфо 04:47
Футбол
Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Политика
Трамп заявил о переброске военных США из Германии в Польшу
NewInform вчера в 22:27
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29