Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru04:29

МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Вести.Ru02:33

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАССвчера в 09:17

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБКвчера в 10:00

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:30

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвывчера в 20:04

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфаксвчера в 09:06
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на платформу

Piter.tv 00:37
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Политика

Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат Висконсин, намеченного на август, сообщает в четверг телеканал NBC News.
РИА Новости вчера в 23:08
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Lenta.ru 04:42
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Культура

Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Вечерний курьер 04:55
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Общество

В субботу 27 июня в Волгограде запретят продавать алкоголь

Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров, ресторанов.
Волгоград Онлайн вчера в 16:47
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Общество

Рособрнадзор оценил готовность регионов к проведению ЕГЭ

Почти все российские регионы готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РБК 04:23
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport вчера в 04:34
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Общество

Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.
Lenta.ru 04:36
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 23 июня в 05:38
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
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Экономика

«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год

Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс 03:08
Политика

Япония отказалась от размещения систем ПРО США

Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore.
РБК вчера в 21:10
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Наука

Ожирение повышает риск развития старческого слабоумия

Gazeta.SPb 23 июня в 22:11
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
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Происшествия

Российский траулер сел на мель около берега Норвегии

Российский траулер, на борту которого 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя.
Известия 03:33
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Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 9 тыс. человек

По состоянию на 25 июня, в Ростовской области выявили за сутки 124 больных коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:32
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Общество

На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг

Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество

В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»

В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Политика

Вячеслав Володин на новой набережной: «Валерий Радаев не признает ошибок»

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.
Взгляд-инфо 04:47
Футбол

Сёмин заявил, что Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе подать в отставку.
RT на русском 04:28
Политика

Трамп заявил о переброске военных США из Германии в Польшу

NewInform вчера в 22:27
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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