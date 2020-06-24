Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
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Политика
Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") представила план, предполагающий признание российского суверенитета над Крымом.
Российская газета 14:44
Политика
Песков анонсировал обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
Экономика
С 1 июля экономика России останется без господдержки
Меры господдержки экономики, введенные правительством на фоне коронавирусного кризиса, на фоне падения цен на нефть привели к разбалансировке бюджетной системы, заявил на конференции инвесторов «Ренессанс Капитала» во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев, напомнив, что большинство мер господдержки экономики прекратят свое действие с 1 июля, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews вчера в 07:57
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США
Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
Кино
Вышел трейлер нового мультфильма о Супермене
ИА Красная Весна 12:36
Шоу-бизнес
Пугачева поддержала Лайму Вайкуле в трудную минуту
Напомним, что Вайкуле и Пугачева на протяжении многих лет дружат, а до карантина они часто виделись, так как Примадонна приезжала отдыхать в Юрмалу со своей семьей, где посещала фестиваль певицы и приходила к ней в гости.
RuNews24.ru 05:53
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Кино
Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон
Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Общество
Названы последствия отказа КНР от доллара
Отказываясь от национальной валюты США, Пекин намерен создать параллельную платежную систему для ЕАЭС, заявил и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
iReactor 02:58
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
В Мексике после землетрясения без вести пропали 15 человек
В мексиканском штате Оахака, который накануне стал эпицентром сильного землетрясения, развернута операция по поиску 15 человек, пропавших без вести, сообщил генерал Восьмой военной зоны Артуро Кордеро.
РИА Новости 19:17
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 22 июня в 12:59
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39