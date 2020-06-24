Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
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В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП России

Lenta.ru15:18

МВФ понизил прогноз падения ВВП Мексики до 10,5% в 2020 г

ПРАЙМ15:43

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС09:17

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Вести.Ru11:19
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Здоровье

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 02:29
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Экономика

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
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Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ

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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Футбол

Дарио Срна назначен директором «Шахтера»

Metaratings 11:45
Религия

Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
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Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
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Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия вчера в 05:30
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
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Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе

Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно вернулся в Лондон

Вокруг герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл все чаще ходят слухи, что они до сих пор не привыкли к жизни в новых условиях.
Bimru.ru 10:40
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
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Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

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Общество

Россиян предупредили о температурных аномалиях

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о температурных аномалиях в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Политика

Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет

Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 18:00
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Сериал «Перри Мейсон» стал самым просматриваемым на HBO

ГЛАС.RU 04:44
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Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
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В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

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Десятки человек в знак протеста перекрыли трассу под Барнаулом

К 23.00 в Сибирской долине собрались уже десятки человек и несколько экипажей полиции.
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