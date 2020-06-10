Киев, 10 июня 2020, 12:16 — REGNUM Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации. Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.

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Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник. 475

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