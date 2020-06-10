Экономика

REGNUMREGNUMМВФ ухудшил прогноз по экономике Украины

Киев, 10 июня 2020, 12:16 — REGNUM Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации. Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.
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Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

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В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию

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Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Политика

Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
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Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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