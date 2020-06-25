Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%

Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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МВФ ухудшил прогноз экономического спада в Еврозоне

ИА Красная Весна02:06

Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Вести.Ru25 июня в 10:47

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru25 июня в 04:29
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Политика

Ливия попросила США и ЕС ввести санкции против российских наемников

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахир эс-Сунни призвал не только Евросоюз, но и США ввести против российских наемников санкции.
Новые Известия 09:57
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Политика

Facebook изменил написание Киева

В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
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Происшествия

Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
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Кино

Белые актеры отказались озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

Культуромания 03:17
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Космос

Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?

Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск 25 июня в 05:49
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,1K
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Общество

В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Авто

Volkswagen отзывает в России более 1 тыс. седанов Polo

ТАСС 25 июня в 12:29
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Экономика

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Футбол

Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен возобновил профессиональную карьеру и подписал контракт с голландским клубом «Гронинген».
RT на русском 11:39
Транспорт

Число рейсов бизнес-джетов из Москвы в начале лета выросло вдвое

В терминале А Шереметьево (второй по размеру терминал бизнес-авиации в Москве) число рейсов за два месяца увеличилось с примерно 150 до около 170, из них треть приходилась на международные, сообщил РБК источник в одном из аэропортов.
РБК 02:00
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Футбол

Вольфсбург — Бавария 0:4

Бавария, досрочно выигравшая Бундеслигу, стал Чемпионом Германии уже в 30-й раз в своей истории.
Эхо Москвы 07:05
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44
6,8K
Футбол

Рубин — Локомотив 0:2 (2-й тайм)

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сделал дубль в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 11:01
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