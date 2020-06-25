Экономика
Актуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%
Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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Политика
Ливия попросила США и ЕС ввести санкции против российских наемников
Постоянный представитель Ливии при ООН Тахир эс-Сунни призвал не только Евросоюз, но и США ввести против российских наемников санкции.
Новые Известия 09:57
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде
В Портленде протестующие устроили несколько поджогов у полицейского участка и спровоцировали стычки с правоохранителями.
Российская газета 11:21
Кино
Белые актеры отказались озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»
Культуромания 03:17
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Космос
Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск 25 июня в 05:49
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Авто
Volkswagen отзывает в России более 1 тыс. седанов Polo
ТАСС 25 июня в 12:29
Экономика
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.
Lenta.ru вчера в 22:00
Футбол
Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен возобновил профессиональную карьеру и подписал контракт с голландским клубом «Гронинген».
RT на русском 11:39
Транспорт
Число рейсов бизнес-джетов из Москвы в начале лета выросло вдвое
В терминале А Шереметьево (второй по размеру терминал бизнес-авиации в Москве) число рейсов за два месяца увеличилось с примерно 150 до около 170, из них треть приходилась на международные, сообщил РБК источник в одном из аэропортов.
РБК 02:00
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Футбол
Вольфсбург — Бавария 0:4
Бавария, досрочно выигравшая Бундеслигу, стал Чемпионом Германии уже в 30-й раз в своей истории.
Эхо Москвы 07:05
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы
В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44
Футбол
Рубин — Локомотив 0:2 (2-й тайм)
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сделал дубль в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 11:01