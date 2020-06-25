Экономика
Актуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%
Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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Общество
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Постановление подписал сегодня, 26 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин. В другом случае, семьи могут оформить выплату до 1 октября.
Gazeta.SPb 06:51
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости 21:47
Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Компания предложила выполнить работы за 6,01 млрд рублей при начальной цене контракта в 7,198 млрд рублей.
Интерфакс 05:49
Армия и оружие
Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области
Военнослужащие Западного военного округа начали готовить площадки для строительства двух многофункциональных медцентров в Псковской области.
ТАСС 22:24
Футбол
«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 17:11
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ 05:47
Музыка
Боб Дилан стал самым возрастным лидером британских чартов
Американский певец Боб Дилан стал самым возрастным музыкантом, занявшим вершину британских хит-парадов, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:23
Общество
За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев
За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Российская газета 21:47
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Общество
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, должно настораживать появление нескольких опасных симптомов.
РБК 22:18
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Здоровье
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 89
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 76 человек Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе за минувшие сутки не зафиксировано 76 новых случаев заражения выявили в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 09:36
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru вчера в 04:14
Космос
Для охоты на инопланетян создан каталог
Каталог создан в рамках хорошо финансируемой программы Breakthrough Listen, направленной на выявление потенциальных «техносигнатур» — сигналов от технологически продвинутых инопланетных цивилизаций.
Популярная механика 24 июня в 09:47
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 вчера в 12:22
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК вчера в 15:50
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Общество
Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске
Информационное агентство FederalCity 04:33