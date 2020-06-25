Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.

МВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%

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