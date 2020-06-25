Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%

Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

Вести.Ru25 июня в 10:47

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Газета.Ru25 июня в 04:29

МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

Эхо Москвы24 июня в 20:04

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

РИА Новости24 июня в 09:30

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Происшествия

Трое мужчин и женщина скончались от коронавируса за сутки в НСО

Всего за сутки в регионе было выявлено ещё 105 новых случаев заражения COVID-19, четверо пациентов скончались.
Родные берега (Новосибирск) 00:08
2
Экономика

Июльские платежки ЖКХ поразят россиян

Июльское повышение тарифов грозит еще большим ухудшением материального положения семей и резким ростом задолженности населения за услуги ЖКХ.
Московский Комсомолец вчера в 10:16
2
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
7
Происшествия

В Карелии с рельсов сошел тепловоз

Вечером 26 июня в Карелии с рельсов сошел тепловоз, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.
Известия вчера в 21:42
4
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Футбол

«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»

Общественная служба новостей вчера в 13:08
1
Общество

Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание

Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
Вести Подмосковья вчера в 12:37
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Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive вчера в 10:30
2
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 вчера в 06:00
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о четырех обстрелах в Донбассе

РИА Новости 24 июня в 00:38
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
2
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM вчера в 04:52
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Технологии

Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации

Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Происшествия

В Магаданской области медведь убил человека из геологической партии

Весьма вчера в 21:34
Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
101
Общество

С 1 июля 67 регионов РФ смогут принимать туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о снятии ограничительных мер для российских туристов.
НТВ вчера в 16:08
9
Гаджеты

Samsung Galaxy A51s 5G получит процессор Snapdragon 765G

Дни24 вчера в 09:30
1
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Общество

Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет вчера в 05:02
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Авто

АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada

Car.ru 25 июня в 03:23
81
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
333
Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM вчера в 13:23
23
Космос

Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр

Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru вчера в 05:43
Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News вчера в 16:16
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