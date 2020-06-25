Экономика
Актуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%
Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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Происшествия
Трое мужчин и женщина скончались от коронавируса за сутки в НСО
Всего за сутки в регионе было выявлено ещё 105 новых случаев заражения COVID-19, четверо пациентов скончались.
Родные берега (Новосибирск) 00:08
Экономика
Июльские платежки ЖКХ поразят россиян
Июльское повышение тарифов грозит еще большим ухудшением материального положения семей и резким ростом задолженности населения за услуги ЖКХ.
Московский Комсомолец вчера в 10:16
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Происшествия
В Карелии с рельсов сошел тепловоз
Вечером 26 июня в Карелии с рельсов сошел тепловоз, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.
Известия вчера в 21:42
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Общество
Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание
Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
Вести Подмосковья вчера в 12:37
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive вчера в 10:30
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 вчера в 06:00
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о четырех обстрелах в Донбассе
РИА Новости 24 июня в 00:38
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
REGNUM вчера в 04:52
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Происшествия
В Магаданской области медведь убил человека из геологической партии
Весьма вчера в 21:34
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
С 1 июля 67 регионов РФ смогут принимать туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о снятии ограничительных мер для российских туристов.
НТВ вчера в 16:08
Гаджеты
Samsung Galaxy A51s 5G получит процессор Snapdragon 765G
Дни24 вчера в 09:30
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет вчера в 05:02
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada
Car.ru 25 июня в 03:23
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM вчера в 13:23
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru вчера в 05:43
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News вчера в 16:16