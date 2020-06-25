Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиМВФ ухудшил прогноз по падению ВВП России до 6,6%

Аналитики МВФ опубликовали обновленный отчет с прогнозами основных макроэкономических показателей, в рамках которого ухудшили прогноз по падению ВВП России в 2020 году. Теперь, считают эксперты, сложились все предпосылки для падения ВВП РФ на уровне 6,6%.
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МВФ ухудшил прогноз экономического спада в Еврозоне

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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

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МВФ ухудшил прогноз по экономике России

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МВФ ухудшил экономический прогноз по России

РБК24 июня в 12:09

Экономика США переживает кризис времен Великой депрессии

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МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

ТАСС24 июня в 09:17

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Интерфакс24 июня в 09:06
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Футбол

«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 16:52
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
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Политика

В Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС

Возникновение второй волны пандемии коронавирусной инфекции может привести к повторному закрытие границ внутри Шенгенской зоны и Европейского союза.
Комсомольская правда 12:50
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv 10:17
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Политика

В США будут собирать деньги за твиты Трампа, чтобы помешать ему победить на выборах

Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию Соединенных Штатов, основали политический комитет действий "Победить твитом", для сбора деньги на кампанию против переизбрания Дональда Трампа главой государства.
Газета.Ru 13:01
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
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Политика

Разведка США обвинила Россию в убийствах солдат руками талибов

По данным издания Нью-Йорк Таймс, подразделение российской военной разведки раздавало деньги боевикам-исламистам, чтобы они убивали американских и натовских солдат в Афганистане.
Э Вести 05:49
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Происшествия

В Челябинске неизвестный застрелил собаку на глазах у хозяйки

REGNUM 07:34
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Происшествия

В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
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Происшествия

Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси

Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Общество

«Невозможно забыть»: китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни

РИА Новости 10:12
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

РБК 13:04
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Футбол

Гилерме провел 100-й матч на ноль в чемпионате России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме провел 100-й матч на ноль в чемпионате России.
Матч ТВ 12:47
Наука

В Японии создали робота, уничтожающего коронавирус в помещении

REGNUM 10:46
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Экономика

В «Автодоре» назвали сумму строительства дороги северного обхода Твери

Известия 12:43
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Woman.ru 11:49
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
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Общество

«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Интерфакс 08:37
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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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