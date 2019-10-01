Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.
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с чего всё началось
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе
 организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском13:47

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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

RT на русском13:47

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

РБК11:16

МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП России

Взгляд.ру09:21

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Известия10:37

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

ТАСС09:17

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

РИА Новости09:05

ВБ снова понизил прогноз по экономике РФ

MoneyTimes.Ruвчера в 08:51
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
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С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития

С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° вчера в 05:56
Экономика

Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга

Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.
REGNUM 10:18
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Футбол

Швейцария победила Ирландию в матче отбора на Евро-2020

Ранее сообщалось, что Италия разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020.
RT на русском 16:57
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

ТАСС 16:48
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 05:17
Армия и оружие

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Армия и оружие

Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру 11:16
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

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Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Наука

Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
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Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

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Треть россиян задействована в «теневом» рынке труда

Около 25 млн граждан или 32,5% населения России участвуют в «теневом» рынке труда.
АБН 08:19
Происшествия

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
РБК 14:21
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

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Ягудин высказался об операции Тотьмяниной в онкоцентре

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы.
Газета.Ru 14:12
Экономика

Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента

Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03
Экономика

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 02:28
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
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Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
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