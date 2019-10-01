Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.
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с чего всё началось
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе
 организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
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