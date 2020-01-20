Экономика
DP.RUМВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году
Прогноз по росту ВВП России в 2020 году фонд оставил без изменений – на уровне 1,9%.
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с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъ13:49
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Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Кино
В США вручили награды Гильдии киноактеров
Награда в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».
Наука
Итальянцы нашли у пожилых людей аномальные структуры в теломерах
С возрастом у людей теломеры не только укорачиваются, но и приобретают разные аномалии, например, расщепляются или сливаются друг с другом, — к такому выводу пришли итальянские ученые, исследовав кровь 35 добровольцев.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию
Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Гаджеты
Гарнитура ASUS ROG Theta Electret оснащена двумя видами динамиков
Компания ASUS представила ROG Theta Electret, премиальную модель гарнитуры ROG Theta 2019 года.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Футбол
«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона
«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Энергетика
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Общество
Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване
Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Футбол
ФК «Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским полузащитником
Как сообщает пресс-служба "Реала", соглашение с 18-летним бразильцем (18 ему исполнилось накануне) действует до июня 2026 года.
Футбол
«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром «Униона»
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Происшествия
Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе
В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 21 января
Доллар подешевел на 6,79 копейки – до 61,4654 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на вторник, 21 января.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.