с чего всё началось

Прогноз по росту ВВП России в 2020 году фонд оставил без изменений – на уровне 1,9%.

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году

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