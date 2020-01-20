Экономика

DP.RUDP.RUМВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году

Прогноз по росту ВВП России в 2020 году фонд оставил без изменений – на уровне 1,9%.
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с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза
 Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.
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