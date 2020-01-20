с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

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Футбол Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.

Политика The Guardian узнала имя нового главаря ИГ Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб.

Общество Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.

Политика В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Происшествия При пожаре в Томской области погибли шесть человек Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымском Асиновского района погибли шесть человек.

Общество Понятие «педагогическая тайна» может быть введено в России В России может быть введено понятие педагогической тайны, запрещающее воспитателям и учителям разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, сообщили «Известия» со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в стране.

Общество В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".