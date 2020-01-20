Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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с чего всё началось
Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъвчера в 13:49
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Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
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Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
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Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
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Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери
В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали на Android-устройства больше 5 млрд раз
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
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Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
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Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Основную работу по-прежнему выполняют советские субмарины, а новейшие российские лодки строятся катастрофически медленно.
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Политика
The Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Новым главарем террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведслужб.
Спорт
Российские саночники выиграли эстафету на юношеской Олимпиаде
Общество
Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за хранение кокаина
Актриса Наталья Бочкарева («Счастливы вместе») прокомментировала решение суда, который назначил ей штраф в 30 тысяч рублей по делу о хранении кокаина.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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В Китае четвертый человек умер от нового коронавируса
Накануне, 20 января, в Южной Корее выявили первый случай заболевания новым коронавирусом, ранее распространявшимся только в Китае.
Политика
В Совфеде оценили реакцию Запада на конституционные изменения в РФ
Реакция стран Запада на процесс подготовки изменений Конституции РФ носит агрессивный характер и близка к граням вмешательства во внутренние дела, считает член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
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Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Напомним, что «УАЗ Патриот» Antarctic Edition будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 200 экземпляров.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли шесть человек
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымском Асиновского района погибли шесть человек.
Общество
Начислять материнский капитал на первенца могут начать в марте
Политика
В среду в Сенате США начнутся прения по импичменту Трампа
В среду в Сенате США начнется рассмотрение вопроса импичмента президенту США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».
Общество
Понятие «педагогическая тайна» может быть введено в России
В России может быть введено понятие педагогической тайны, запрещающее воспитателям и учителям разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, сообщили «Известия» со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в стране.
Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Наука
Институт медико-биологических проблем сообщил, что МКС загрязнена грибками и бактериями
Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении в «Рубин»
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Политика
Госдума опубликовала законопроект поправок к Конституции
Текст законопроекта о правках в Конституцию России опубликовали на сайте Государственной Думы РФ.
Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Культура