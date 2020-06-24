Экономика
ВедомостиМВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
Прогноз по России ухудшен до −6,6%, что на 1,1 п. п. ниже оценки в апреле. В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
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Общество
Дистанционное аномальное голосование
На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках.
Коммерсантъ 16:55
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово 22:10
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова
Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Известия 20:18
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии
Спасатели Магадана 24 июня около 16:22 выехали в район зоны отдыха «Горняк» по сообщению о ребёнке, упавшем со скалы, – сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.
Московский Комсомолец Колыма 21:54
Общество
Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу
Жители поселка «Сибирская долина» под Барнаулом в среду, 24 июня, вышли на протестную акцию и перекрыли трассу.
КП - Барнаул 21:49
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru 10:04
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 05:24
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Группа исследователей из Франции и Австралии в ходе изучения состава пород архипелага Кергелен в Индийском океане пришла к выводу, что там начинает зарождаться новый континент.
Live24 12:58
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Здоровье
В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40
На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
Primpress.ru 21:10
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Происшествия
Тягач и трактор столкнулись в Приамурье
ИА Порт Амур 21:53
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23