Экономика

ВедомостиВедомостиМВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

Прогноз по России ухудшен до −6,6%, что на 1,1 п. п. ниже оценки в апреле. В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
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В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на ВВП России

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
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Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
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Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
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Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
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Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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В Индийском океане зарождается новый континент

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В Приморье количество умерших от коронавируса достигло 40

На сегодняшний день 40 пациентов не справились с болезнью. Напомним, режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье.
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Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

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