Прогноз по России ухудшен до −6,6%, что на 1,1 п. п. ниже оценки в апреле. В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

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