Экономика
ИнтерфаксМВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%. Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество
При трансляции парада в Москве впервые использовали спецэффекты
РИАМО вчера в 11:41
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 23 июня в 08:20
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 23 июня в 09:44
Космос
Эксперты раскрыли заговор «холодной войны» с целью создания ядерной бомбы на Луне
Ученый работал в Чикаго с физиком Леонардом Райффелем, исследовавшим возможность разработки ядерной бомбы на Луне.
Актуальные Новости 22 июня в 12:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Энергетика
Аналитики предсказали Европе дефицит нефти
Нефтедобыча будет снижаться быстрее, чем Европа сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива, поэтому европейские страны, вероятно, столкнутся с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия.
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Политика
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня опроверг информацию о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко уехал сразу после парада Победы на Красной площади.
Известия вчера в 18:47
Происшествия
В Бурятии выявили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 25 июня 2020, 06:12 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:12
Здоровье
Медики в Петербурге начали платить родственникам пациентов за справки о коронавирусе
Со всех уголков страны от россиян поступают жалобы о взятках, которые предлагают родственникам больных и умерших пациентов за диагноз COVID-19.
Peterburg News вчера в 16:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM 23 июня в 06:44
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru 23 июня в 04:54
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию.
РИА Новости вчера в 12:27
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Наука
Из морских звезд выделили противоопухолевые вещества
ТАСС Наука 23 июня в 00:43
Экономика
Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера
Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
РБК 00:02
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Общество
Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев предположил, какую сумму назначит суд в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с участием его подзащитного — актера Михаила Ефремова, пишет издание "StarHit".
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Lenta.ru 23 июня в 16:16
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
Экономика
В Японии цена на золото установила новый рекорд
Токио, 25 июня 2020, 06:47 — REGNUM В Японии цена на золото обновила рекордный в истории розничных продаж уровень и достигла 6713 иен (более $62) за грамм.
REGNUM вчера в 23:47
Политика
В раде рассказали о плане по уничтожению Украины
На Украине запущен процесс уничтожения страны, и агрессивные акции радикалов — это часть этого плана, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Известия вчера в 22:57
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Общество
Гидрометцентр дал прогноз по температурным аномалиям в России в июне
Гидрометцентр до конца июня прогнозирует температурные показатели ниже нормы на 4 °С в центральной и западной части Приволжского федерального округа и на Урале.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Путин предложил предоставлять статус самозанятого в России с 16 лет
Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ходе телевизионного обращения к гражданам России отметил, что нужно предоставлять статус самозанятого не с восемнадцати лет, а с шестнадцати.
Журналистская правда 23 июня в 10:55
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили 24 июня в оперативном штабе.
Известия вчера в 16:16
Политика
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
RT на русском вчера в 20:05