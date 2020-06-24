Экономика

РБКРБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Коммерсантъ10:27

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

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