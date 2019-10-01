Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%

В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
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Темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе в результате противостояния между США и Китаем, отмечается в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики
» Международного валютного фонда (МВФ).
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