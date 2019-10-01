Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
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с чего всё началось
Темпы роста мировой экономики замедляются на фоне эскалации геополитической напряженности и появления новых барьеров в международной торговле, в том числе в результате противостояния между США и Китаем, отмечается в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ).РБК11:16
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Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь 01:39
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Интерфакс 01:10
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости вчера в 05:01
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Грызлов заявил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов», — сказал Грызлов.
REGNUM 11:15
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани
Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года.
РБК 09:32
Политика
Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
Lenta.ru 10:40
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Космос
Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо
Дэвид Бернс из Центра космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле называет устройство спиральным двигателем.
LentaChel.ru 13 октября в 06:00
Шоу-бизнес
Успенская рассказала об осложнениях в лечении дочери
65-летняя певица Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая сломала челюсть и лишилась пяти зубов при падении с велосипеда на Коста-Рике.
ТВ Центр вчера в 06:00
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в порт Одессы
NewInform 13 октября в 13:01
Политика
Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ
Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
УтроNews вчера в 02:20
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Киберспорт
Трейлер фанатского проекта Stalker: Legacy of Times
Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Общество
Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова
Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Ридус вчера в 11:03
Культура
В Москве открылась первая масштабная выставка работ Йоко Оно
В Московском музее современного искусства (ММОМА) открылась первая масштабная выставка работ японской художницы и певицы Йоко Оно — вдовы лидера группы The Beatles Джона Леннона.
Известия 05:26
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Космос
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
ТК Звезда 08:13
Общество
Премию памяти Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике учредил в 1969 году Банк Швеции.
Индикатор вчера в 05:50