Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году. В апрельском докладе эксперты ожидали роста глобальной экономики на 3,3% в 2019-м и на 3,6% - в 2020-м.
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

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