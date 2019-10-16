Экономика
Аргументы и ФактыМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд в своем новом докладе ухудшил из-за торговых споров прогноз роста мировой экономики в этом году до 3% и до 3,4% - в будущем году. В апрельском докладе эксперты ожидали роста глобальной экономики на 3,3% в 2019-м и на 3,6% - в 2020-м.
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Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
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Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря
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В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
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Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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Газета.Ru 15:45
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Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
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Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
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В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
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Секрет вечной молодости раскрыли диетологи
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Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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Первоначально, намеченная к выпуску в первом квартале 2020 года, долгожданная ролевая игра «Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2» в итоге была отложена на неопределенный срок.
Ридус 18:04
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Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но, судя по тому, что он уже тестируется на дорогах общего пользования, долго ждать не придется: максимум до следующего года.
Автоновости дня 05:49
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Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в РФ израильтянку
РЕН ТВ вчера в 12:39
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Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США
В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
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«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
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За что Горбачёву дали Нобелевскую премию мира?
29 лет назад, 15 октября 1990 года, Президенту СССР Михаилу Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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