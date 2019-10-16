Экономика
РБКМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
ВВП России, согласно прогнозу МВФ, в 2019 году вырастет на 1,1%, что на 0,1 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,5 п.п. ниже апрельского. В целом прогноз экономического роста в 2019 году в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижен до 3,9% по сравнению с 4,5% в 2018-м.
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