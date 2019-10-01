с чего всё началось

"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Здоровье Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Политика Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

Общество Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.

Политика Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Политика Россияне потребовали не давать Соловьеву итальянское гражданство Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.

Общество В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Армия и оружие Американский эсминец Porter вошел в порт Одессы Американский ракетный эсминец Porter прибыл в порт украинской Одессы. Судно ВМС США прибыло на Украину с дружественным визитом.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Экономика Белоруссия оценила ущерб из-за России Из-за загрязненной российской нефти и налогового маневра Белоруссия недополучила 1,5 миллиарда долларов в экспортной программе.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии Сирия договорилась с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Политика В ОБСЕ заявили о росте числа обстрелов в Донбассе Специальный представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил об увеличении числа обстрелов по линии соприкосновения двух сторон в Донбассе.