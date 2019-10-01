с чего всё началось

"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Хоккей Александр Овечкин улучшил свои позиции в истории НХЛ «Колорадо» напротив выиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на первое место в Западной конференции.

Политика Рейтинг Зеленского начал падать Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Общество Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Политика Путин пригласил Эрдогана в Россию Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.

Здоровье С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

Экономика Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.

Шоу-бизнес Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа еще в 2001 году.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Футбол Швеция — Испания 1:1 Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.