Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.RT на русском13:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Кино
В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей
Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере
Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 05:01
Хоккей
Александр Овечкин улучшил свои позиции в истории НХЛ
«Колорадо» напротив выиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на первое место в Западной конференции.
Спорт уик-энд 04:01
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 16:13
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Экономика
Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.
РБК 09:35
Шоу-бизнес
Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса
Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа еще в 2001 году.
StarHit.ru 09:00
Футбол
Игроки «Реала» Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных
Bookmaker-ratings.ru 13 октября в 22:28
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Автоновости дня вчера в 02:54