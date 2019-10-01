с чего всё началось

"Мировая экономика находится в синхронном замедлении", - указывают в МВФ. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п. п. ниже.

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