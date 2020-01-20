с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Политика ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Здоровье Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.

Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников 19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.

Политика В США показали форму космических войск США На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.

Армия и оружие Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

Шоу-бизнес 40-летняя Лена Ленина выходит замуж Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.

Технологии Глава Alphabet предупредил об угрозах искусственного интеллекта Бывший гендиректор Google Сундар Пичаи, который теперь возглавляет головную компанию поисковика Alphabet, написал колонку для Financial Times об искусственном интеллекте.

Хоккей Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".

Происшествия В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".