Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза
 Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.
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