Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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с чего всё началось
Как говорится в январском докладе World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.RT на русском08:19
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Происшествия
Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Футбол
Тедеско предоставил «Спартаку» выходной
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Общество
Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров
Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Гаджеты
Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Общество
Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
Политика
Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики
В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.
Политика
Предложен формат всероссийского голосования по изменению Конституции
Формат всероссийского голосования по изменению Конституции может быть составлен с учетом опыта проведения выборов президента России.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что не отправит турецкие войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг отправку регулярных турецких войск в Ливию — Анкара отправила в помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа только военных инструкторов.
Биатлон
Этап Кубка России по биатлону в Рыбинске отменен
Запланированные старты из Рыбинска сегодня были перенесены в Ижевск.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Армия и оружие