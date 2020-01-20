Экономика

ТАССТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Как говорится в январском докладе
 World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.
RT на русском08:19

Подробнее о событии

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Интерфакс08:09

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

ТАСС09:46

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год

RT на русском08:19

МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России на 2020 год

Коммерсантъ08:56

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

REGNUM09:49

МВФ дал прогноз по росту экономики России

Взгляд.ру08:39

МВФ скорректировал прогноз по цене на нефть

Росбалт10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия

Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

7 новостей вчера в 23:22
Политика

Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Дождь 07:31
Политика

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора

Секрет фирмы 05:37
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня 07:27
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Происшествия

Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»

В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Lenta.ru 10:08
Футбол

Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

Sportbox.RU 09:21
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс

Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
REGNUM 10:44
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Футбол

Тедеско предоставил «Спартаку» выходной

Спорт-Экспресс вчера в 03:10
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Российская газета 06:57
Общество

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Точное количество собственных курьеров Ozon не раскрывает, представитель компании лишь сообщил, что у Ozon «несколько сотен штатных агентов доставки».
РБК вчера в 23:30
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал приложения, «съедающие» заряд смартфона.
Мой Брянск 17 января в 06:40
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Ореанда-Новости вчера в 15:07
Общество

Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
ТАСС 05:51
Политика

Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики

В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.
РЕН ТВ 10:47
Общество

Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорвала полиция

Дождь 07:47
Политика

Предложен формат всероссийского голосования по изменению Конституции

Формат всероссийского голосования по изменению Конституции может быть составлен с учетом опыта проведения выборов президента России.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что не отправит турецкие войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг отправку регулярных турецких войск в Ливию — Анкара отправила в помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа только военных инструкторов.
REGNUM 09:46
Биатлон

Этап Кубка России по биатлону в Рыбинске отменен

Запланированные старты из Рыбинска сегодня были перенесены в Ижевск.
Эхо76 - Ярославль 09:11
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Газета.Ru 10:08
Гаджеты

Опубликованы характеристики бюджетного смартфона Redmi 9

ITZine.ru 05:55
Происшествия

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

Вести.Ru 04:34
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное