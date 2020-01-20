с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

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