Экономика
ТАССМВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
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Мировая экономика в этом году вырастет на 3,3%, в следующем — на 3,4%, тогда как в 2019 году рост составил всего 2,9%, это минимум со времени финансового кризиса 2008–2009 годов, следует из январского обновления макропрогноза Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного к Давосскому форуму.Коммерсантъвчера в 13:49
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В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина
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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
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Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
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Принятие пакета правительственных «антикартельных» законопроектов «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям», считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».
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«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Происшествия
Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался
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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей.
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Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
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Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
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Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм
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The Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
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