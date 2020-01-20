с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Происшествия В Новосибирске сгорел крематорий Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия При пожаре в Томской области погибли 11 человек Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Происшествия В Ивановской области перевернулся школьный автобус Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в момент ДТП в школьном автобусе находилось шестеро детей.

Футбол В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Общество Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Общество Бизнес просит смягчить «антикартельные» законопроекты ФАС Принятие пакета правительственных «антикартельных» законопроектов «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав и интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям», считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

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Происшествия Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии, но в могиле рядом с останками советского бойца нашли останки и других людей.

Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Экономика Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.