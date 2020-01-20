с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

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Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Происшествия В Новосибирске горит крематорий В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО.