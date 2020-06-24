Экономика

РБКРБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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Раскрыты перспективы сгоревшего российского «Лошарика»

О перспективах изделия ТАСС сообщили два источника.
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Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»

В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

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Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

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REGNUM 02:08
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Общество

В Крыму выявили семь новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 638 случаев коронавируса.
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В Москве началось электронное голосование по Конституции

Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
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В России выявлено более семи тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 7 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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«Райо Вальекано» и «Спортинг» ведут борьбу за плей-офф и в таблице их разделяет всего три очка – кому 25 июня будет суждено взять очки – ответ найдете в нашем прогнозе.
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В делегации президента Киргизии выявили коронавирус

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