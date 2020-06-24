Экономика
РБКМВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.
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Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Схема движения изменится на трассе М-7 в Кстовском районе
ТаракаНН вчера в 02:34
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
REGNUM вчера в 22:08
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Авто
С 1 июля российских водителей ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Экономика
Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам «Транснефти»
В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%).
ТАСС вчера в 06:02
Здоровье
В Челябинской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
Челябинск, 24 июня 2020, 09:47 — REGNUM В Челябинской области за 23 июня скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19.
REGNUM вчера в 02:47
Общество
Раскрыты перспективы сгоревшего российского «Лошарика»
О перспективах изделия ТАСС сообщили два источника.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Путешествия
На популярном российском курорте начали заканчиваться места
На популярном среди российских туристов курорте начали заканчиваться места — в объектах размещения Анапы наметился дефицит на ближайшие месяцы.
Lenta.ru 03:26
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
На каждого ребенка до 16 лет в июле снова выплатят по 10 000 рублей
О дополнительной выплате детям заявил президент России во время обращения к россиянам 23 июня.
ТИА 23 июня в 10:29
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия 23 июня в 22:53
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество
Собчак пригрозила судом изданию Business Insider
Москва, 25 июня 2020, 10:00 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак намерена подать иск против немецкого аналитического портала Business Insider, выпустившего материал о её реакции на протесты в США.
REGNUM 03:00
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Общество
В Крыму выявили семь новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым зарегистрировано 638 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:06
Общество
В Москве началось электронное голосование по Конституции
Только что жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Российская газета 03:00
Общество
Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы
Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса.
РБК вчера в 22:01
Общество
В России выявлено более семи тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировано 7 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
URA.Ru 03:31
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com 23 июня в 13:17
Футбол
«Райо Вальекано» — «Спортинг» Хихон: борьба за плей-офф
«Райо Вальекано» и «Спортинг» ведут борьбу за плей-офф и в таблице их разделяет всего три очка – кому 25 июня будет суждено взять очки – ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 07:24
Политика
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участия в параде Победы на Красной площади в Москве, поскольку у двоих членов его делегации выявили COVID-19.
BFM.ru вчера в 13:08
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Известия вчера в 23:20