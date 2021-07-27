Глава Urvista Петропольский предупредил российских дачников о «штрафе за деревья»

Дерево на вашем участке может принести ряд проблем — в некоторых случаях спилить его можно лишь по согласованию с администрацией поселения, даже если оно угрожает жизни и здоровью, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.