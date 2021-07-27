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Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.
РИА Новости
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 процентного пункта - до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).
Финмаркет
Аналитики МВФ отметили, что многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы.
Вечерняя Москва
Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 8,1% (предыдущая оценка - 8,4%), в 2022 году - на 5,7% (5,6%).
Финмаркет

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