Дерево на вашем участке может принести ряд проблем — в некоторых случаях спилить его можно лишь по согласованию с администрацией поселения, даже если оно угрожает жизни и здоровью, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на MBio, исследование, проводимое на приматах показало, что имея даже слабый клеточный иммунитет антитела способны обеспечить эффективную защиту организма при повторном инфицировании.