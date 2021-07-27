Существенно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).
Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз переведена в запас по ходу финала в командном многоборье на Играх в Токио из-за травмы, сообщает АП.
Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, а ныне первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба национальной команды на Олимпийских играх в Токио.