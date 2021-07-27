В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову

Правоохранительные органы задержали в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову перед началом встречи с избирателями в районе Нагатинский затон.