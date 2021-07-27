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Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.
РИА Новости
В конце июня Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления российской экономики в 2021 году.
Коммерсантъ
По оценке фонда, ВВП России по итогам 2020 года снизился на 3%.
Frank Media
Существенно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).
Финмаркет

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