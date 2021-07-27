ТАССМВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 годуМеждународный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.РИА НовостиПрогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 процентного пункта - до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).ФинмаркетОценка роста мировой экономики в текущем году осталась неизменной - 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).ФинмаркетСущественно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).ФинмаркетЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКИзвестияФАНГазета.RuЦентральная Служба НовостейRT на русскомРосбалтЭкономика сегодняFrank MediaОбщественное телевидение РоссииУтроNewsLife.ruРЕН ТВНовый ДеньПрофильОбщественная служба новостейДума ТВПодробнее о событииМВФ ждет от мировой экономики неравномерного восстановления от пандемииКоммерсантъ15:26В МВФ заявили, что экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалосьТАСС10:13В МВФ указали на быстрые темпы восстановления экономики РФИзвестия10:06МВФ повысил оценку роста экономики РФ в 2021 году, снизил на 2022 годFinam.Ru09:57МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%Интерфакс09:05МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 год до 4,4 процента и ухудшил на 2022 годРИА Новости09:03МВФ улучшил прогноз роста ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна до 5,8% в текущем годуПРАЙМ14:01Показать ещёОценить438Поделиться