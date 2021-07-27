Госдеп подтвердил сообщения об обнаруженном в здании ведомства изображении свастики

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер во вторник подтвердила появившиеся ранее сообщения СМИ о том, что неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства.