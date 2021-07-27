Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,4% в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,4% с 3,8%, которые фонд ожидал в апреле, говорится в докладе МВФ.
РИА Новости
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 процентного пункта - до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).
Финмаркет
Оценка роста мировой экономики в текущем году осталась неизменной - 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).
Финмаркет
Существенно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).
Финмаркет

Подробнее о событии

МВФ ждет от мировой экономики неравномерного восстановления от пандемии

Коммерсантъ15:26

В МВФ заявили, что экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось

ТАСС10:13

В МВФ указали на быстрые темпы восстановления экономики РФ

Известия10:06

МВФ повысил оценку роста экономики РФ в 2021 году, снизил на 2022 год

Finam.Ru09:57

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Интерфакс09:05

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 год до 4,4 процента и ухудшил на 2022 год

РИА Новости09:03

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна до 5,8% в текущем году

ПРАЙМ14:01
Интересное

Минпромторг одобрил создание в Чувашии производства кремния для солнечных панелей

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал предложение ГК "Хевел" по созданию в Чувашии первого в России производства поликристаллического кремния для солнечных панелей.
ТАСС15:05

Госдеп подтвердил сообщения об обнаруженном в здании ведомства изображении свастики

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер во вторник подтвердила появившиеся ранее сообщения СМИ о том, что неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства.
ТАСС14:48