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МВФ улучшил прогноз по спаду экономики РФ на 2022 год до 6% с 8,5%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз
 по спаду российской экономики на 2022 год до 6% с 8,5%, но ухудшил на 2023 год до 3,5% с 2,3%, следует из доклада фонда.
РИА Новости
Обновленный прогноз роста ВВП Германии на нынешний и следующий годы составляет 1,2% и 0,8% соответственно, Франции – 2,3% и 1%, Италии – 3% и 0,7%, Испании — 4% и 2%.
ПРАЙМ
Экономика Германии в 2022 году вырастет, по мнению МВФ, только на 1,2%, ранее ожидался рост на 2,1%, в 2023 году рост замедлится до 0,8% по сравнению с прежним прогнозом в 2,7%.
Интерфакс
Новая оценка фонда экономики РФ попадает в диапазон ожиданий Банка России, который прогнозирует падение ВВП страны в 2022 году на 4-6% (прежний прогноз 8-10%), в 2023 году - на 1-4% (ранее - снижение от 0 до 3%).
Интерфакс

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