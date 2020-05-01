Коронавирус

REGNUMREGNUMМВФ утвердил пакет «кредитной помощи» Эквадору

Кито, 2 мая 2020, 23:14 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил пакет «кредитной помощи» Эквадору в размере $643 млн, 2 мая сообщает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около $200 миллионов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту», — говорится в сообщении
.
Украина.ру02:13

Подробнее о событии

МВФ выделит Эквадору $643 млн для борьбы с коронавирусом

RT на русскомвчера в 22:53

Грузия первой в мире получит деньги от МВФ на борьбу с коронавирусом

Sputnik Грузия13:12

МВФ выделит Эквадору $643 миллиона для борьбы с пандемией

Московский Комсомолецвчера в 23:48

МВФ предоставит Эквадору $643 млн на борьбу с COVID-19

News.ru00:45

МВФ утвердил пакет «кредитной помощи» Эквадору

REGNUM16:14

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 18:58

МВФ выделит Грузии $200 миллионов на борьбу с COVID-19

РИА Новостивчера в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Тарантас Ньюс вчера в 13:35
2
Общество

Ковид-диссиденты устроили вечеринку с кальянами у «Газпром Арены»

АиФ Санкт-Петербург 02:48
408
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
228
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Общество

Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом

Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
289
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
2,9K
Наука

Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
10
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,2K
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
377
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
7
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
3,1K
Общество

Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия в день 22-й годовщины битвы за Хогвартс.
Rambler News Service 15:39
Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
256
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,7K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
1,1K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
419
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
1
Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
273
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета вчера в 06:33
155
Политика

Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19

Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
Экономика сегодня 10:50
13
Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform 14:11
Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы 13:31
5
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
74
Здоровье

Назван основной признак заболевания коронавирусом

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
21
Здоровье

Комздрав объяснил наличие очередей скорых у больниц Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил причину наличия очередей карет скорой помощи у больниц города.
Невские Новости 16:11
1
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
371
Происшествия

Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.
РИА Новости 07:21
3
Авто

Кен Блок показал свой новый дрифт-кар

Отделение Ford Performance опубликовало в твиттере рендеры нового дрифт-кара Кена Блока.
Motor вчера в 02:54
1
Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное