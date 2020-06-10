Экономика
ИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Интернет
В WhatsApp тестируют новую функцию
С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян
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Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
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Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
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Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
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Журнал Empire провел опрос своих читателей, после чего назвал величайшего киногероя в истории.
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В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
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Звезду «Глухаря» Викторию Тарасову избили в магазине
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11