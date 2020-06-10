Коронавирус
РБКМВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.
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Происшествия
Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей
Российская газета 06:14
Единоборства
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Общество
В Холмском районе за пять лет планируют ликвидировать ветхое жилье
РИА Сахалин-Курилы 03:07
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Политика
Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного
Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
Автоспорт
В «Формуле-1» рассказали о потерях от перехода на 18-дюймовые шины
Болиды «Формулы-1» будут терять до двух секунд с круга после перехода на 18-дюймовые шины, заявил технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, 6 июня сообщает PlanetF1.
ИА Красная Весна 06 июня в 12:55
Футбол
«Спартак» нацелился на 19-летнего нападающего «Флуминенсе»
Как сообщается, переговоры по трансферу 19-летнего бразильца ведёт «Спартак». Ориентировочно переход оценивается в 15 миллионов евро.
Metaratings 17:57
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Политика
В США хотят предложить новые санкции против России и Китая
Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая.
Газета.Ru 01:23
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Футбол
Дзагоев на месяц выбыл из-за повреждения
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и выбыл по меньшей мере на месяц. Об этом информирует Telegram-канал ЦВБП-медиа.
Газета.Ru 16:35
Футбол
«Краснодар» интересуется 17-летним бразильцем
LiveSport.ru 07 июня в 09:52
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
Общество
ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается
В окружном депздраве 8 июня подчеркнули, что они не исключают, что пандемия коронавируса будет преследовать Югру и в дальнейшем.
Муксун.fm 02:15
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Наука
Натуральные ткани могут быть гораздо опаснее синтетических
Натуральные ткани могут быть гораздо опасней синтетических. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:47
Общество
Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)
После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Экономика
Эксперты подготовили стратегию вывода России из кризиса после пандемии
Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили схему, которая может вывести Россию из кризиса после пандемии.
Телеканал 360° 09:18
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Кино
Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»
Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Космос
Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне
В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика 10:46