Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.

Единоборства Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 34

Политика Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского. 12

Автоспорт В «Формуле-1» рассказали о потерях от перехода на 18-дюймовые шины Болиды «Формулы-1» будут терять до двух секунд с круга после перехода на 18-дюймовые шины, заявил технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, 6 июня сообщает PlanetF1.

Футбол «Спартак» нацелился на 19-летнего нападающего «Флуминенсе» Как сообщается, переговоры по трансферу 19-летнего бразильца ведёт «Спартак». Ориентировочно переход оценивается в 15 миллионов евро.

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. 97

Политика В США хотят предложить новые санкции против России и Китая Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая. 41

Футбол Дзагоев на месяц выбыл из-за повреждения Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и выбыл по меньшей мере на месяц. Об этом информирует Telegram-канал ЦВБП-медиа. 1

Происшествия Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 31

Политика Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении» Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона». 1,7K

Общество ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается В окружном депздраве 8 июня подчеркнули, что они не исключают, что пандемия коронавируса будет преследовать Югру и в дальнейшем. 1,1K

Общество Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post) После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.

Экономика Эксперты подготовили стратегию вывода России из кризиса после пандемии Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили схему, которая может вывести Россию из кризиса после пандемии. 2