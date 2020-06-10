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РБКРБКМВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.
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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Газета.Ru17:50

Украина получит от МВФ 5 млрд долларов за полтора года

РЕН ТВ17:40

МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

ТАСС17:17

МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов

Lenta.ru17:31

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

РИА Новости17:23

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК17:33

В МВФ одобрили программу поддержки Украины на $5 миллиардов

Московский Комсомолец17:46
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия

Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

Российская газета 06:14
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Происшествия

Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП

Lenta.ru 13:47
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Единоборства

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Общество

В Холмском районе за пять лет планируют ликвидировать ветхое жилье

РИА Сахалин-Курилы 03:07
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Кино

Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Evo-rus.com вчера в 11:37
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Политика

Дело МН17: Следствие не смогло подтвердить запуск ракеты из Снежного

Следствие по крушению малазийского Boeing MH17 в 2014 году не обладает конкретными данными, указывающими на то, что ракета "земля-воздух" была запущена по лайнеру из района Снежного или Зарощенского.
Военное обозрение 11:03
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Автоспорт

В «Формуле-1» рассказали о потерях от перехода на 18-дюймовые шины

Болиды «Формулы-1» будут терять до двух секунд с круга после перехода на 18-дюймовые шины, заявил технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, 6 июня сообщает PlanetF1.
ИА Красная Весна 06 июня в 12:55
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«Спартак» нацелился на 19-летнего нападающего «Флуминенсе»

Как сообщается, переговоры по трансферу 19-летнего бразильца ведёт «Спартак». Ориентировочно переход оценивается в 15 миллионов евро.
Metaratings 17:57
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Политика

В США хотят предложить новые санкции против России и Китая

Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая.
Газета.Ru 01:23
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Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Футбол

Дзагоев на месяц выбыл из-за повреждения

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и выбыл по меньшей мере на месяц. Об этом информирует Telegram-канал ЦВБП-медиа.
Газета.Ru 16:35
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Футбол

«Краснодар» интересуется 17-летним бразильцем

LiveSport.ru 07 июня в 09:52
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 уже доступен для предзаказа в Китае по цене от $40

3DNews 15:44
Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
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Общество

ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

В окружном депздраве 8 июня подчеркнули, что они не исключают, что пандемия коронавируса будет преследовать Югру и в дальнейшем.
Муксун.fm 02:15
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Наука

Натуральные ткани могут быть гораздо опаснее синтетических

Натуральные ткани могут быть гораздо опасней синтетических. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:47
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Общество

Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)

После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Экономика

Эксперты подготовили стратегию вывода России из кризиса после пандемии

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили схему, которая может вывести Россию из кризиса после пандемии.
Телеканал 360° 09:18
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Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
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Кино

Сцена встречи Железного человека со своим отцом объясняет его жертву в финальных «Мстителях»

Сцена встречи Железного человека со своим отцом в фильме «Мстители: Финал» имела куда большее значение, чем просто занятное камео.
Телепрограмма вчера в 12:21
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
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Космос

Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика 10:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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