Коронавирус
ИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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МВФ такого не простит: Киев решил обмануть - обязательства выполняться не будут
Территория новостей08 июня в 04:46
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Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Общество
График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника
В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Культура
Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar
РИА Новости вчера в 11:49
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08 июня в 08:27
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05
Общество
За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.
RT на русском вчера в 22:49
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Здоровье
В Челябинской области семья заболевшего коронавирусом сотрудника ГИБДД заявила о волоките с тестами
В Челябинской области семья девять дней не может дождаться из лаборатории результатов первых тестов на COVID-19.
74.ru вчера в 21:40
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Общество
Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники
Online47.ru вчера в 19:53
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий
Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru вчера в 02:37
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Здоровье
Коронавирус подтвержден у 220 человек в Воронежской области
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец вчера в 08:12
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО вчера в 14:03
Происшествия
В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь
Городские новости. Красноярск вчера в 23:37