Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Газета.Ru17:50

МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

ТАСС17:17

Украина получит от МВФ 5 млрд долларов за полтора года

РЕН ТВ17:40

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК17:33

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

РИА Новости17:23

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Интерфакс17:45

В МВФ одобрили программу поддержки Украины на $5 миллиардов

Московский Комсомолец17:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости 14:36
3,7K
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
28
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
155
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
125
Общество

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
30
Политика

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

«Вы когда-нибудь думали о том, что в России более эффективная система здравоохранения, которая дает возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых»,-- сказал господин Песков, отрицая предположения о том, что в РФ «манипулируют» со статистикой по коронавирусу.
Коммерсантъ 18:30
1
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Газета.Ru вчера в 12:08
229
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
412
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
1
Кино

Автор «Перси Джексона» раскритиковал киноэкранизации

Автор оригинальной книжной франшизы «Перси Джексон» Рик Риордан раскритиковал киноэкранизации своих произведений — правда, как оказалось, он их не смотрел.
Игромания.ру 07:29
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
17
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Единоборства

Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, пишет Ua.Tribuna.
Газета.Ru 17:42
Общество

Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска

Четыре года длится ремонт двора в селе Чапланово Холмского района. Территория расположена у домов №38 и 40 по улице Советской.
Сахалин.Инфо 02:53
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
1,7K
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
49
Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
6
Общество

Дмитрий Шестоперов о том, как государство собирает информацию о гражданах

Отмена в Москве ограничений, связанных с распространением коронавируса, обнажила давнюю проблему в общении государства с бизнесом и гражданами.
Коммерсантъ 18:32
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
158
Общество

Российские аккумуляторы увеличат степень локализации ВИЭ-станций

Идея учитывать СНЭ при строительстве ВИЭ-станций принадлежит «Роснано», компания направляла свое письмо в Минпромторг с такой инициативой 25 мая.
Коммерсантъ 18:32
Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
6
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
6
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
262
Гаджеты

Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
10
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
33
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
4
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что на время домашнего ареста актера Михаила Ефремова будут контролировать с помощью технических средств.
Московский Комсомолец 15:40
35
Экономика

В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
3
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
245
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное