Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.

Происшествия Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге. 143

Здоровье На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей. 20

Происшествия Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. 2

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 1,8K

Общество В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу "Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов. 6

Общество В сахалинском пенсионном фонде работают оперативники СК Как стало известно ИА Sakh.com, около 10 оперативников с оружием проследовали в кабинет руководителя.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 453

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем. 46

Здоровье В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией взлетела в 20 раз Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что за неделю показатель заболеваемости оказался выше среднего уровеня последних лет в 20 раз. 6

Общество Холмчане покричали про некачественный ремонт домов В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.

Авто Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год. 66

Происшествия Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП. 11