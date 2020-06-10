Экономика

REGNUMREGNUMМВФ в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики Украины

Киев, 10 июня 2020, 10:43 — REGNUM МВФ в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году, сообщила пресс-служба фонда 10 июня. В частности, по обновленной оценке МВФ, ожидается падение экономики страны на 8,2% в текущем году вместо 7,7% ранее.
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МВФ предрекает Украине госдолг в две трети от ВВП

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МВФ пообещал Украине новые горизонты обвала экономики

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МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины

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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Общество

В России резко подешевели медицинские маски

Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах

Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему.
РИА Новости 05:53
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Авто

Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
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Шоу-бизнес

Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.
Sports.ru вчера в 06:44
Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
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Кино

Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Сегодня же вышел первый официальный тизер картины, и публике представлен постер.
Российская газета 06:03
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 493,6 тыс. (8404 за сутки).
РБК 01:16
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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
16
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

Ведомости 05:39
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Футбол

Геркус прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Нижний Новгород

Первую часть сезона «Тамбов» играл в Саранске, вторую – в Нижнем Новгороде.
ODDS.ru 04:47
Политика

Зеленский сделал заявление по России и Крыму

"Власов и Бандера": в ДНР оценили новый состав группы по Донбассу >> Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце мая Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять крымский вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, однако не добился никакого результата.
РИА Новости Крым 03:58
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Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета 08 июня в 05:05
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Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:20
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

ТАСС 04:00
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Армия и оружие

Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия

Политолог добавляет, что в случае размещения на территории Польши ядерного оружия, безопасность этой страны будет под угрозой.
ToDay News Ufa 05:08
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Общество

Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии

Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37
113
Авто

Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
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Политика

ЛНР отказалась открыть пункт пропуска на границе с Украиной

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались открыть пункт пропуска на границе с подконтрольной украинскому правительству территорией.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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