Киев, 10 июня 2020, 10:43 — REGNUM МВФ в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году, сообщила пресс-служба фонда 10 июня. В частности, по обновленной оценке МВФ, ожидается падение экономики страны на 8,2% в текущем году вместо 7,7% ранее.

МВФ в очередной раз ухудшил прогноз падения экономики Украины

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 155

Общество В России резко подешевели медицинские маски Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей. 47

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 311

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему. 2

Происшествия По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3 8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). 124

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 12

Политика Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 903

Шоу-бизнес Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.

Политика Зеленский сделал заявление по России и Крыму "Власов и Бандера": в ДНР оценили новый состав группы по Донбассу >> Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце мая Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять крымский вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, однако не добился никакого результата. 35

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Политика ЛНР отказалась открыть пункт пропуска на границе с Украиной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались открыть пункт пропуска на границе с подконтрольной украинскому правительству территорией.