Экономика
REGNUMМВФ ухудшил прогноз по экономике Украины
Киев, 10 июня 2020, 12:16 — REGNUM Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации. Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.
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Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника
НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 08 июня в 10:01
Армия и оружие
В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету
Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
Армия и оружие
На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов
Авианосец США Gerald R. Ford был вынужден вернуться на базу в Норфолк после выхода из строя электромагнитных катапульт (EMALS), предназначенных для запуска самолетов.
Российская газета 03:55
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновили до Android 10
Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий смартфонов Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro.
Megaobzor.com 05:06
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко
Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко.
ТАСС 05:19
Космос
Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире
Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
Гаджеты
Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10
Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.
Discover24 04:26
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Экономика
ВТБ снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке
В настоящее время ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. льготных кредитов на 27,7 млрд руб. По словам зампреда ВТБ Анатолия Печатникова, ВТБ принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" до 15%.
РБК 03:39
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Футбол
Флик: «„Айнтрахт“ может сделать очень больно»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Германии против «Айнтрахта».
Sport24.ru 00:00
Футбол
Федун постоянно критикует «Зенит». Мы собрали все обвинения
Председатель совета директоров «Спартака» опять говорил о «Зените» – все из-за полуфинала Кубка России.
Sports.ru 04:17
Общество
55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
Менделеевские новости 03:46
Экономика
Для российских пенсионеров готовят новые льготы
На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета 08 июня в 05:05
Здоровье
На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек
Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 05:20
Общество
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:35
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29