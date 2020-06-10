Киев, 10 июня 2020, 12:16 — REGNUM Экономика Украины в 2020 году упадёт на 8,2%, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Сообщение опубликовано 9 июня на сайте организации. Ранее прогноз падения украинской экономики составлял 7,7%.

Армия и оружие В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week. 69

Армия и оружие На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов Авианосец США Gerald R. Ford был вынужден вернуться на базу в Норфолк после выхода из строя электромагнитных катапульт (EMALS), предназначенных для запуска самолетов.

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Гаджеты Широкому кругу пользователей открылся доступ к новой версии Windows 10 Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год. 7

Экономика ВТБ снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке В настоящее время ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. льготных кредитов на 27,7 млрд руб. По словам зампреда ВТБ Анатолия Печатникова, ВТБ принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" до 15%.

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 13

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 1K

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 231

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